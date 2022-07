POL-EU: Rundballenpresse fing Feuer

Zülpich-Weiler in der Ebene (ots) - Ein Greifvogel, der in die Vogelabweiser und anschließend an eine nicht isolierte Stelle an einem Strommast flog, viel am Mittwochmittag (12.33 Uhr) brennend zu Boden und verursachte einen Brand. Es brannten ca. 30 Quadratmeter trockene Wiese. Es wurden auch sechs Weidepfähle angebrannt sowie ein dahinter liegender Elektrozaun beschädigt. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

