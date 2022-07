POL-PDLD: Berg (Pfalz); Brand im Waldbereich

Silz und Waldrohrbach (ots) - Im Mühlweg in der Gemarkung Silz wurden in der Zeit von 15.-17.07.22, von einem Weidezaun eine Autobatterie und eine Solar-Paneele entwendet. Zu einem gleichgelagerten Diebstahl einer Autobatterie kam es in der Nacht von 15./16.07.2022, an einer Weide in der Gemarkung Waldrohrbach. Hinweisgeber zu den Diebstählen werden gebeten sich ...

