Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau- Fahrraddiebstahl aus Tiefgarage

Landau (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden aus der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Richard-Joseph-Straße in Landau zwei Fahrräder im Wert von rund 3700 Euro entwendet. Bei den Rädern handelt es sich um schwarzes Mountainbike mit auffällig giftgrünen Pedalen und um ein dunkelgraues E-Mountainbike mit türkisfarbenem Schriftzug. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu Tat / Täter oder dem Verbleib der beiden Räder machen können, sich telefonisch unter 06341/2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizei in Landau zu melden.

