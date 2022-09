Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: nach Wohnungseinbruch sucht Polizei Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter brachen am Sonntag zwischen 13.00 Uhr und 18.00 Uhr in ein Wohnhaus in der Stresemannstraße im Ludwigsburger Norden ein. Die Einbrecher hebelten vermutlich die gekippte Balkontür auf und erreichten so das Schlafzimmer. Dieses wurde auch durchwühlt. Mutmaßlich wurden die Unbekannten gestört, als die Bewohnerin des Hauses zurückkehrte, so dass sie nicht weiter in andere Zimmer vordrangen, sondern sich ohne Diebesgut wieder aus dem Staub machten. Sachschaden entstand nach derzeitigen Ermittlungen keiner. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07141 18-5353 beim Polizeirevier Ludwigsburg zu melden.

