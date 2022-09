Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Zeugen nach Unfallflucht in der Steinbeisstraße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Montag gegen 13:25 Uhr parkte eine 52-jährige Audi-Fahrerin ihren A4 ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Steinbeisstraße im Bereich des dortigen Getränkemarkts. Als sie nach etwa 20 Minuten zurückkam, stellte sie Beschädigungen an der hinteren Stoßstange ihres Fahrzeugs fest. Offenbar hatte ein noch unbekannter Autofahrer den geparkten Audi gestreift und war anschließend weitergefahren, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1.500,- Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Marbach bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07144 900-0.

