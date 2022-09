Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: E-Scooter gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, sucht Zeugen, die am Montag im Bereich einer Realschule in der Karlstraße in Ludwigsburg einen Diebstahl beobachtet haben. Ein noch unbekannter Täter stahl zwischen 09.00 Uhr und 12.50 Uhr einen E-Scooter der Marke Ninebot-Segway, der am Fahrradabstellplatz angeschlossen worden war. Der Roller ist schwarz, mit einem entsprechenden Versicherungskennzeichen ausgestattet und hat einen Wert von etwa 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell