Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfallflucht mit verletztem Pkw-Lenker und rund 15.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntagnacht kam es gegen 23:50 Uhr auf der Flugfeld-Allee in Böblingen zu einem Verkehrsunfall bei dem sich ein 40-jähriger Mercedes-Lenker leicht verletzte und ein Sachschaden von rund 15.000 Euro entstand. Der 40-Jährige befuhr die Flugfeld-Allee aus Richtung Calwer Straße kommend in Richtung Wolfgang-Brumme-Allee, als ein bislang unbekannter Pkw-Lenker plötzlich kurz vor ihm von rechts aus einem Schotterparkplatz auf die Flugfeld-Allee abgebogen sein soll. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, habe der vorfahrtberechtigte Mercedes-Lenker stark abbremsen müssen, sei in der Folge vermutlich aufgrund der regennassen Fahrbahn ins Schlingern geraten und gegen einen Bordstein am linken Fahrbahnrand geprallt. Der Unbekannte, der mit einem dunklen getunten BMW mit Leonberger Kennzeichen (LEO-) unterwegs gewesen sein soll, habe seine Fahrt ungeachtet dessen in Richtung Wolfgang-Brumme-Allee fortgesetzt. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere zu dem unbekannten Pkw-Lenker, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell