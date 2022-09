Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Verkehrsunfall mit verletzter Person und rund 50.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Hergang eines Verkehrsunfalls geben können, der sich am Sonntag gegen 21:15 Uhr auf der Frankfurter Straße (Bundesstraße 27), im Bereich der Autobahnanschlussstelle Ludwigsburg-Nord der Bundesautobahn 81 (BAB 81), ereignete. Ein 67-jähriger VW-Lenker befuhr die Frankfurter Straße aus Richtung Ludwigsburg kommend und bog folglich nach links auf die Auffahrt zur BAB 81 in Richtung Stuttgart ab. Ein auf der B 27 aus Richtung Bietigheim-Bissingen entgegenkommender 18-jähriger Audi-Lenker fuhr aus bislang ungeklärter Ursache zeitgleich geradeaus in den Einmündungsbereich ein, der durch Lichtzeichenanlagen geregelt ist. In der Folge kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch sich der 67-Jährige leichte Verletzungen zuzog. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 50.000 Euro.

