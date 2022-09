POL-LB: Besigheim: Anwohnerin verhindert Einbruch in Bäckerei

Ludwigsburg (ots) - Gleich zwei Bäckereifilialen in Bietigheim-Bissingen waren am vergangenen Wochenende das Ziel von noch unbekannten Einbrechern. Zwischen Samstagmittag und Sonntagmorgen schlugen die Täter in einer Bäckerei am Bahnhofsplatz in Bissingen zu. Dort hebelten sie eine Tür auf, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten mehrere tausend Euro Bargeld. Am Montag gegen 04:00 Uhr drangen Einbrecher in ...

