Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Täter machen sich an Motorrollern in Hinterhöfen zu schaffen

Ludwigsburg (ots)

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter machten sich am Sonntag zwischen 14:00 Uhr und 22:10 Uhr in der Kurfürstenstraße in Ludwigsburg an Motorrollern zu schaffen, die in Hinterhöfen von Wohnhäusern abgestellt waren. In einem Fall blieb es beim versuchten Diebstahl eines Suzuki-Motorrollers, an dem das Lenkradschloss beschädigt wurde und ein Schaden von rund 400 Euro entstand. In einem weiteren Fall wurde ein schwarz-roter Motorroller der Marke Piaggio mit Versicherungskennzeichen im Wert von rund 1.200 Euro entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise gegeben können, sowie mögliche weitere Geschädigte, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, zu melden.

