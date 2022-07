Polizei Mettmann

POL-ME: Radfahrer gegen Radfahrer - ein Schwerverletzter - Ratingen - 2207018

Mettmann (ots)

Am Montagnachmittag des 04.07.2022, gegen 16.00 Uhr, kam es an der Mülheimer Straße, außerörtlich von Ratingen in Höhe der Hausnummer 125, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden, an welchem zwei Fahrradfahrer beteiligt waren.

Dies war geschehen:

Zur Unfallzeit befuhr ein 59-jähriger Mann aus Ratingen, mit seinem schwarzen Rennrad der Marke Giant, den rechtsseitigen, von der Fahrbahn getrennten Radweg, aus Richtung Kreisverkehr Krummenweg kommend, in Fahrtrichtung Ratingen-Mitte. In Höhe der Unfallstelle fuhr vor ihm ein 72-jähriger Mann aus Mülheim, auf einem blauen E-Bike der Marke Focus, in gleicher Richtung. Weil der Ratinger den Mülheimer linksseitig überholen wollte, machte er vorsorglich durch Zuruf auf sich aufmerksam. Doch gerade, als er sich unmittelbar hinter dem E-Bike befand, machte dieses einen Schlenker nach links, weil der 72-Jährige den Zuruf zwar gehört hatte, an dieser Stelle aber gerade die Fahrbahn überqueren wollte, um seine Fahrt in einem gegenüberliegenden Waldweg fortzusetzen.

Es kam zum Zusammenprall, bei dem das Rennrad gegen das Hinterrad des E-Bikes prallte. Der 59-Jährige verlor die Kontrolle über sein Rennrad, stürzte zu Boden und wurde dabei so schwer verletzt, dass er mit einem angeforderten Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden musste, wo er zur stationären ärztlichen Behandlung verblieb.

Der 72-jährige E-Bike-Fahrer blieb nach eigenen Angaben unverletzt. An den zwei Fahrrädern entstand nur geringer Sachschaden.

