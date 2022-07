POL-ME: Hecke brannte aus bisher noch ungeklärter Ursache - Monheim - 2207017

Polizei Mettmann

Am Montagmittag des 04.07.2022, gegen 13.15 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei in Monheim am Rhein zu einem Heckenbrand an der Julius-Leber-Straße in Baumberg gerufen. Anwohner hatten eine brennende Hecke zwischen einer Parkfläche und dem Mehrfamilienhaus mit der Nummer drei bemerkt, den Notruf veranlasst, erste eigene Löschversuche unternommen und ein in der Nähe des Feuers geparktes Fahrzeug vorsorglich weggefahren.

Die Monheimer Feuerwehr konnte das bereits fast vollständig gelöschte Feuer endgültig ersticken und damit eine weitere Ausbreitung verhindern. Der beim Brand entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht wirtschaftlich genau beziffert werden.

Die Brandursache ist aktuell ungeklärt. Darum hat die Monheimer Polizei Ermittlungen dazu aufgenommen. Sachdienliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen oder sonstigen Beobachtungen, die in einem Zusammenhang zum Geschehen stehen könnten, nimmt die Polizei, Telefon 02173 / 9594-6350, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell