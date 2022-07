Polizei Mettmann

POL-ME: Transporter mit 34 Mängeln unterwegs - Mettmann - 2207014

Mettmann (ots)

Am vergangenen Freitag (1. Juli 2022) kontrollierten Beamtinnen und Beamte des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Mettmann einen schrottreifen Transporter der Marke Peugeot, der mit 34 Mängeln unterwegs war.

Gegen 19 Uhr hielten Polizisten den 25 Jahre alten Transporter, der rund 350.000 Kilometer gelaufen hatte, an der Düsseldorfer Straße in Mettmann an. Der Wagen wurde zwecks Vorführung bei einer Prüforganisation sichergestellt und am Samstag genauer in Augenschein genommen. An dem Peugeot wurden insgesamt 34 Mängel festgestellt, davon wurden sechs als verkehrsunsicher eingestuft. Dabei waren mehrere Teile des Fahrzeugs, wie die Bremsleitung, der Längsträger und Teile der Karosserie derart durch Korrosion beschädigt, dass sie drohten herunter zu fallen.

Der 49-jährige Fahrer aus Südosteuropa musste eine Sicherheitsleistung von rund 800 Euro zahlen. Kennzeichen und Zulassungsbescheinigung wurden sichergestellt. Das Fahrzeug darf auf der eigenen Achse nicht mehr bewegt werden.

