POL-LB: Schutz vor falschen Enkeln und anderen Betrügern - Interaktives Theaterstück "Hallo Oma, ich brauch Geld - Veranstaltungshinweis des Polizeipräsidiums Ludwigsburg

Ludwigsburg (ots) - Am Sonntag gegen 11:10 Uhr kollidierte ein 85-jähriger Ford-Lenker in der Simmozheimer Straße in Merklingen mit einem dort geparkten Renault und einer Hauswand, nachdem er vermutlich beim Versuch einzuparken das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt hatte. Verletzt wurde hierbei niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 16.000 Euro. Der ...

