POL-LB: Vaihingen an der Enz: Zeugen nach Graffitischmierereien gesucht

Ludwigsburg (ots) - Am Samstag gegen 10.35 Uhr kam es an der Einmündung Affstätter Tal / Benzstraße in Herrenberg zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Die bislang unbekannte Unfallverursacherin bog vom Affstätter Tal nach links in die vorfahrtsberechtigte Benzstraße ein und übersah dabei den 31-jährigen Audi-Fahrer der zu diesem Zeitpunkt die Benzstraße in Fahrtrichtung Daimlerstraße befuhr. ...

