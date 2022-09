Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar

Ludwigsburg: Streit zwischen Autofahrern eskaliert - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie einfacher und versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Ludwigsburg gegen zwei 26 und 50 Jahre alte Männer und sucht Zeugen, die die Vorfälle am Sonntag zwischen 14:35 und 14:40 Uhr beobachtet haben. Der 50-Jährige war mit einer 44-jährigen Beifahrerin in seinem Auto auf der Kreisstraße 1695 / Poppenweiler Straße von Marbach in Fahrtrichtung Ludwigsburg-Poppenweiler unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve im Bereich des Eichgrabens überholte er einen noch unbekannten Fahrradfahrer. Zeitgleich überholte der 26-Jährige in seinem Skoda wiederum den Pkw des 50-Jährigen. Der 50-jährige Autofahrer musste nach rechts in Richtung des Fahrradfahrers ausweichen, um eine Kollision mit dem Skoda zu verhindern. Der Fahrradfahrer wurde dadurch gefährdet, kam jedoch nicht zu Fall und blieb daher unverletzt. Im weiteren Verlauf kamen der 26-Jährige und der 50-Jährige mit ihren Fahrzeugen an einer roten Ampel am Kelterplatz in Ludwigsburg-Poppenweiler zum Stehen. Der 26-Jährige stieg aus seinem Skoda aus und begab sich zum Pkw des 50-Jährigen, wo sich ein lautstarkes Streitgespräch bezüglich der vorangegangenen Verkehrssituation entwickelte. Im Rahmen der verbalen Auseinandersetzung soll der 50-Jährige ein Messer gezogen und versucht haben, damit nach dem 26-Jährigen zu stechen. Dieser wiederum soll dem 50-Jährigen einen Faustschlag ins Gesicht versetzt haben. Bisherigen Erkenntnissen zufolge waren mehrere Passanten Zeugen der Auseinandersetzung in Poppenweiler und sollen das Geschehen teilweise auch gefilmt haben. Das Polizeirevier Ludwigsburg bittet diese Zeugen dringend darum, sich unter Tel. 07141 18-5353 zu melden. Ebenfalls wird der noch unbekannte Fahrradfahrer, der zwischen Marbach und Poppenweiler überholt worden war, dringend um Rückmeldung beim Polizeirevier Ludwigsburg gebeten.

