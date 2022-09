Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Neuwertiges Pedelec entwendet

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Otto-Schöpfer-Straße in Gerlingen ein Pedelec im Wert von etwa 3.000 Euro entwendet. Es handelte sich um ein rot-graues E-Mountainbike des Herstellers Cube, Modell Reaction Hybrid Pro 625. Das Fahrrad stand unter einem Carport und war mit einem Kettenschloss gesichert. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Gerlingen, Tel. 07156 9449-0, entgegen.

