Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Langenhorn - Sachbeschädigungen am Bahnhof, Polizei sucht Fahrradbesitzer

Langenhorn (ots)

Am Montagabend (13.06.22), im Zeitraum von 19.30 Uhr bis 20.00 Uhr, wurden zwei Fahrräder am Fahrradständer des Bahnhofes in Langenhorn von zwei männlichen Jugendlichen beschädigt. Die Tatverdächtigen traten nach Zeugenaussagen gegen die Fahrräder und warfen eines gegen einen am Bahnhof aufgestellten Fahrkartenautomat. Dieser wurde ebenfalls beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 800 Euro. Die Polizei in Bredstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Besitzer der beschädigten Fahrräder um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 04671-404490. Vielen Dank!

