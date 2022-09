Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Großbottwar: Zeugen nach gefährlichen Fahrmanövern gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs kam es am vergangenen Samstag gegen 17:10 Uhr auf der Autobahn 81 von Heilbronn nach Stuttgart zwischen den Anschlussstellen Ilsfeld und Mundelsheim. Eine 32-jährige Frau beobachtete als Beifahrerin in einem weißen VW Tiguan, wie sich von hinten ein dunkelgrauer oder schwarzer Ford mit hoher Geschwindigkeit annäherte, den Tiguan überholte und anschließend ohne erkennbaren Grund stark abbremste. Der Fahrer des VW betätigte aufgrund des gefährlichen Bremsmanövers die Lichthupe, worauf hin der noch unbekannte Fahrer des Ford den erhobenen Mittelfinger zeigte und mehrfach stark bis zur Schrittgeschwindigkeit abbremste. Dabei musste auch das Fahrzeug hinter dem VW Tiguan ebenfalls stark abbremsen, um eine Kollision zu vermeiden. Alle drei Fahrzeuge hielten in der Folge zunächst auf dem Standstreifen an. Der Unbekannte setzte dann seine Fahrt fort und verließ die Autobahn an der Anschlussstelle Mundelsheim. Bei dem Fahrer des Ford soll es sich um einen Mann mit schwarzem Bart und schwarzen Haaren gehandelt haben, der während der Fahrt eine Zigarette geraucht hatte. Zeugen für den Vorfall, insbesondere auch die Fahrerin oder der Fahrer des Autos hinter dem weißen VW Tiguan, werden gebeten, sich unter Tel. 0711 6869-0 mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell