POL-LB: Gemarkung Leonberg, Kreis Böblingen - Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person

Ludwigsburg (ots)

Am Montag ereignete sich um 20.39 Uhr auf der B295 auf Höhe der Anschlussstelle Leonberg-West ein Verkehrsunfall, bei welchem in 27-jähriger Opel-Fahrer schwer verletzt wurde. Der Fahrer befuhr die linke Fahrspur der B295 von Renningen kommend in Richtung Leonberg. Aufgrund bislang ungeklärter Ursache geriet das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Ampel und kam nach einer Drehung auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Durch den Unfall geriet das Fahrzeug in Brand, welcher durch die herbeieilenden Ersthelfer schnell gelöscht werden konnte. Der eingeklemmte Fahrer konnte aber erst gegen 21.37 durch die Feuerwehr Leonberg und Rutesheim aus seinem Fahrzeug geborgen werden. Der schwer verletzte Fahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Für die Unfallaufnahme wurde die B295 und die Abfahrt der A8 aus Richtung Karlsruhe voll gesperrt.

Bis zur Instandsetzung der beschädigten Ampel ist die Auf- und Abfahrt der A8 teilweise eingeschränkt. Es sind örtliche Umleitungen eingerichtet.

