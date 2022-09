Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfall mit 18.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich weil ein 37 Jahre alter BMW-Lenker, der in Ludwigsburg von der Marbacher Straße in die Schlossstraße abbiegen wollte, das für ihn geltende Rotlicht übersah, kam es am Montag gegen 16.35 Uhr zu einem Unfall mit einem Sachschaden von etwa 18.000 Euro. Als der BMW-Lenker in den Kreuzungsbereich einfuhr, kollidierte er mit dem Renault eines 26 Jahre alten Mannes, der im Begriff war bei Grün von der Heilbronner Straße in die Marbacher Straße abzubiegen. Beide Fahrzeuge waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

