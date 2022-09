Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Montag ereignete sich gegen 16.45 Uhr auf der Landesstraße 1100 zwischen Ludwigsburg-Neckarweihingen und Marbach am Neckar auf Höhe des Gewerbegebiets ein Unfall, bei dem ein 65 Jahre alter Fahrradfahrer schwere Verletzungen erlitt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der 65-Jährige, der mit einem vermutlich selbst konstruierten E-Bike in Fahrtrichtung Marbach am Neckar unterwegs war, wurde nach derzeitigen Ermittlungen von mehreren in gleiche Richtung fahrenden Fahrzeugen überholt. Hierbei soll er unvermittelt in Richtung der Fahrbahnmitte gekommen sein, worauf es zu einem Zusammenstoß mit einem 50 Jahre alten Ford-Lenker kam, der ihn gerade überholen wollte. Der Radfahrer, der keinen Helm trug wurde auf die Motorhaube aufgeladen und stürzte anschließend auf den Asphalt. Ersthelfer kümmerten sich um den schwer verletzten Mann und räumten auch die Unfallstelle. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0, sucht nun Zeugen, die insbesondere zur Klärung des Unfallhergangs beitragen können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell