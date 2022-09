Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: nach Streit zwischen Paar zwei Polizeibeamte leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Montagabend, gegen 20.00 Uhr, kam es zwischen einer 43 Jahre alten Frau und einem 36-jährigen Mann, die sich gemeinsam in der Wohnung der Frau in der Batschkaer Straße in Sindelfingen aufhielten, zu einem Streit. Im Zuge der Auseinandersetzung wurde der Mann gewalttätig, beleidigte die 43-Jährige und bedrohte sie mit einem Küchenmesser. Als sich die Polizei vor Ort befand, hatte sich die Situation zwischen den beiden Beteiligten zwar beruhigt, dochnun richtete der 36-Jährige seine Aggression gegen eine Beamtin des Polizeireviers Sindelfingen und ihre Kollegen. Es wurde hierauf ein Platzverweis ausgesprochen, den der Mann auch befolgte. Als die Polizei wenig später aufgrund einer anderen Sache erneut die Wohnung der 43-Jährigen aufsuchte, befand sich der 36-jährige Tatverdächtige wieder in der Wohnung. Zwischenzeitlich war der Mann erneut gewalttätig gegenüber der Frau geworden und hatte ihren PKW beschädigt. Aufgrund dessen sollte er, wie bereits angedroht, in Gewahrsam genommen werden. Er wehrte sich jedoch heftig gegen diese Maßnahme, bedrohte und beleidigte die Einsatzkräfte. Zwei Beamte erlitten bei der Ingewahrsamnahme leichte Verletzungen. Der 36-Jährige musste im Zuge der weiteren Maßnahmen in eine psychiatrische Einrichtung gebracht werden. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung ermittelt.

