POL-UN: Schwerte - Scheune vollständig abgebrannt - Ursache noch unklar

Holzwickede (ots) - Nach einem räuberischen Diebstahl in einem Supermarkt an der Stehfenstraße in Holzwickede am Montagnachmittag (11.07.2022) hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen, gegen die mittlerweile Untersuchungshaft angeordnet wurde. Die Männer entwendeten gegen 15.50 Uhr mehrere alkoholische Getränke und Tabakwaren. Dabei wurden sie vom Personal ...

