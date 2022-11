Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Einfamilienhaus - Pedelec gestohlen - Einbruch in Vereinsheim

Fulda (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus

Petersberg. Unbekannte brachen in der Nacht auf Mittwoch (16.11.) in ein Einfamilienhaus in der Straße "In der Liede" ein. Die Täter hebelten eine Terrassentür auf und durchsuchten mehrere Räume. Sie stahlen unter anderem Bargeld und zwei Laptops im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 1.200 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pedelec gestohlen

Künzell. In der Schulstraße stahlen Unbekannte am Dienstag (15.11.), zwischen 11.30 Uhr und 16 Uhr, ein Pedelec im Wert von circa 2.500 Euro. Das Zweirad der Marke Conway war im Bereich der Kirche mit einem Schloss an einem Baum gesichert. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Vereinsheim

Petersberg. Ein Sportlerheim in der Straße "Am Pfaffenpfad" wurde zwischen Freitagabend (11.11.) und Mittwochnachmittag (16.11.) zum Ziel unbekannter Einbrecher. Die Täter hebelten ein Fester auf und stahlen Bargeld. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell