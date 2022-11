Freiwillige Feuerwehr Olsberg

FF Olsberg: Erfolgreicher Abschluss des Truppmann 1 Lehrgang in Olsberg

An den vergangenen Wochenenden fand bei der Feuerwehr Olsberg der Grundlehrgang Truppmann 1 (TM1) am Feuerwehrhaus in der Ramecke statt. Auf diesem Lehrgang bauen alle weiteren Lehrgänge in der Laufbahn eines Feuerwehrangehörigen auf. In der Vergangenheit fand die Ausbildung immer an vier aufeinanderfolgenden Wochenenden statt. Das wurde dieses Jahr erstmalig geändert. Nach zwei Wochenenden wurde ein Wochenende Pause eingelegt und dann folgten die letzten beiden Einheiten. Dieses wurde sowohl von den Teilnehmern als auch von den Ausbildern durchaus positiv bewertet.

Der Lehrgangsleiter und stellvertretende Leiter der Olsberger Feuerwehr Stefan Kesting, konnte zum Abschluss neben den 23 Teilnehmern, darunter auch 3 junge Frauen, Olsbergs Bürgermeister Wolfgang Fischer, die Sachbearbeiterin für Feuerschutz Rebecca Arens und den Leiter der Feuerwehr Marc Stappert begrüßen. Die gute Nachricht für die Teilnehmer kam direkt als erstes, alle haben bestanden. Stefan Kesting bedankte sich bei den Kameradinnen und Kameraden für die Bereitschaft, an diesem Lehrgang in ihrer Freizeit teilzunehmen. Er bedankte sich ebenfalls bei allen Ausbildern sowie bei der Küchencrew um Leo Benk, die bei dem Lehrgang für die Versorgung aller Teilnehmer zuständig war.

Bürgermeister Fischer sprach in seinem Grußwort die Investitionen der Stadt Olsberg in Höhe von mehreren Millionen Euro in den nächsten Jahren in den Feuerschutz an. "Es wird in Gebäude und Fahrzeuge investiert" so Fischer. "Die Löschgruppen Gevelinghausen und Elleringhausen haben in den letzten Wochen jeweils ein neues Mittleres Löschfahrzeug (MLF) erhalten, das Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank (TSF-W) für die Löschgruppe Elpe befindet sich im Bau" so Fischer weiter. "Aber was nützt die moderne Technik, wenn es keine jungen Kameradinnen und Kameraden gibt, die diese Technik bedienen" gibt er zu bedenken.

Wehrleiter Marc Stappert richtete seinen Ausblick ebenfalls in die Zukunft, denn "der Truppmann 1 Lehrgang sei ja nun mal das Sprungbrett für viele weitere Lehrgänge auf Stadt, Kreis und Landesebene". Lehrgangsbester wurde mit 96 Punkten Simon Fischer vom Löschzug Bigge-Olsberg, den zweiten Platz teilen sich Jan Christian Lörwald von der Löschgruppe (LG) Brunskappel, Sebastian Brock LG Elleringhausen und Malte Metten von der LG Antfeld, Platz 3 belegt Mika Szczepanski von der LG Bruchhausen.

