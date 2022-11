Freiwillige Feuerwehr Olsberg

FF Olsberg: Herbstabschlussübung 2022 der Feuerwehr Olsberg - Antfeld

Bild-Infos

Download

Olsberg (ots)

Im Oktober fand die Herbstabschlussübung der Löschgruppe Olsberg - Antfeld statt. Ziel der Übung war, eine Löschwasserversorgung für einen "Waldbrand" am Hamberg herzustellen, ohne das Trinkwassernetz mit einzubeziehen.

Um 14 Uhr trafen sich alle Beteiligten von der Löschgruppe (LG) Antfeld, LG Nuttlar (Gemeinde Bestwig) und dem Löschzug Bigge - Olsberg in Antfeld am Feuerwehrhaus. Nach einer kurzen Besprechung wurden verschiedene Standorte im Ort angefahren. Die LG Nuttlar entnahm Löschwasser aus dem Schlossteich in Antfeld und versorgte damit über die verlegten B-Schlauchleitungen alle beteiligten Fahrzeuge. Die Einheit aus Antfeld übernahm die "Brandbekämpfung" von der Vorderseite des Hamberg, das Fahrzeug des Löschzuges baute den Löschangriff von der Rückseite auf. So konnte der "Brand" von allen Seiten schnell eingedämmt werden. Mit zwei privaten Drohnen wurde die Übung, die etwa 1,5 Stunden dauerte, beobachtet und dokumentiert.

Ein herzliches Dankeschön geht an alle Beteiligten, die an der erfolgreichen Übung teilgenommen haben. Ganz besonderer Dank geht an die Verwaltung des Schloss Antfeld, die ihren Schlossteich zur Wasserentnahme bereitgestellt haben.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Olsberg, übermittelt durch news aktuell