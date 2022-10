Freiwillige Feuerwehr Olsberg

FF Olsberg: Neues Feuerwehrhaus in Olsberg - Elpe

Olsberg (ots)

Nach zwei Jahren Bauzeit konnten die Mitglieder der Löschgruppe Elpe jetzt endlich in einer Feierstunde ihr neues Feuerwehrhaus einweihen. Schon im Jahr 2018 hatte sich der Ausschuss Planen und Bauen der Stadt Olsberg mit der Erweiterung des Feuerwehrhauses Elpe befasst. Die Firma SiFa Beratungsgesellschaft für Arbeitssicherheit hatte im Auftrag der Stadt Olsberg für alle Feuerwehrhäuser eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt. Für die Unterkunft in Elpe wurde dabei umfangreicher Handlungsbedarf festgestellt.

Im Jahre 2019 wurde beschlossen, den Bauantrag zu stellen und das Projekt auszuführen. Alle Maßnahmen wurden in enger Abstimmung mit der Löschgruppenführung durchgeführt. Anbau, Umbau und die Sanierung erfolgten in den Jahren 2020 bis 2022 nach einer etwa zweijährigen Planungsphase.

Bürgermeister Wolfgang Fischer berichtete über die aufregende Bauphase. "Corona führte zu Engpässen bei der Materiallieferung, dann führte die Pandemie zu Veränderungen bei den Arbeitsabläufen und verschärften Sicherheitsvorschriften" so Fischer. "Zur Geschichte der Bauphase gehört aber auch, dass letztlich alle Widrigkeiten gemeistert werden konnten - nicht zuletzt durch Engagement, Ideenreichtum und konstruktives Herangehen der Beteiligten" so Fischer weiter. Besonderer Dank ging von ihm an den Löschgruppenführer Thorsten Brolle und seinen Stellvertreter Andreas Schmidt. Sie haben an unzähligen Baubesprechungen und Terminen teilgenommen, um den Umbau in Höhe von rund 570.000 Euro mitzugestalten.

Thorsten Brolle danke in seiner Ansprache den Mitgliedern der Jugendfeuerwehr und den aktiven Mitgliedern der Löschgruppe. "Ohne Euch wäre das ganz hier nicht möglich und auch nicht nötig gewesen, denn was hilft ein neues Gebäude, was bringt die beste Technik, ohne die Menschen die dieses nutzen?" so Brolle. 3500 Stunden Eigenleistung haben die ehrenamtlichen Helfer in den Umbau investiert. Zusätzlich zu ihren Aus- und Fortbildungen und ihren Bereitschaftszeiten 24/7 zum Wohle der Bürger.

Ein großes Dankeschön von Fischer und Brolle ging an Horst Peter Kreutzmann, der seine Räumlichkeiten übergangsweise für das Fahrzeug und die Einsatzkleidung zu Verfügung gestellt hatte.

Thorsten Brolle erwähnte noch besonders Stefan Rettler und sein Sanitär Team. Fast alle Arbeiten im Bereich Heizung, Wasser und Sanitär wurden von ihnen durchgeführt. Gisbert Burmann übernahm die kompletten Malerarbeiten. Thomas Joch stellte ebenfalls Räumlichkeiten für das Abstellen von Materialien zur Verfügung. An den Pflasterarbeiten waren Nico Susewind, Marcus Völlmecke und Dieter Kreutzmann zusammen mit dem Bauhof der Stadt Olsberg maßgeblich beteiligt.

Weitere Worte des Dankes fand Wehrleiter Marc Stappert an Rat und Verwaltung, für die bereitgestellten Mittel in die Zukunft der Feuerwehr Olsberg. "Als erstes von insgesamt 10 Feuerwehrhäusern, die in den nächsten Jahren neu oder angebaut werden müssen, haben wir hier in Elpe nun eine gute und funktionale Unterkunft bekommen, die den heutigen Ansprüchen mit Schwarz-Weiß Trennung, getrennten Sanitäranlagen, Abgasabsauganlage, Waschmöglichkeit für das Fahrzeug und der externen Stromeinspeisung entspricht" so Stappert.

Nachdem Pastor Richard Steilmann die Segnung der Unterkunft vornahm, richtete noch Ortsvorsteher Frank Kreutzmann einige Worte an die Festgäste von Feuerwehr, Politik, Rat und Verwaltung und Freunden der Feuerwehr.

Leider konnte das für die Einheit bestellte TSF-W (Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank) nicht rechtzeitig zur Einweihung ausgeliefert werden. Die Pandemie hatte auch hier zu Verzögerungen in der Lieferkette geführt. So dürfen sich die Einwohner von Elpe wohl in naher Zukunft auf eine weitere Feier bei ihrer Löschgruppe Elpe freuen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Olsberg