FF Olsberg: Schwerer Verkehrsunfall auf B480 Olsberg Richtung Assinghausen

Olsberg (ots)

Ein 54 jähriger VW Tiguanfahrer fuhr gegen 15 Uhr von Olsberg Richtung Winterberg auf der B480. In einer langgezogenen Rechtskurve geriet er mit seinem PKW in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Hyundai i30 zusammen. Bei dem Aufprall wurden alle drei Beteiligten schwer verletzt. Der Unfallverursacher sowie die 38 jährige Beifahrerin des Hyundai wurden in umliegende Krankenhäuser gefahren. Der 49 jährige Fahrer des i30 wurde mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Er wurde bei dem Aufprall im Fahrzeug eingeklemmt und musste mit schwerem hydraulischen Gerät von der Feuerwehr befreit werden. Auslaufende Betriebsstoffe wurden aufgefangen und der Brandschutz sichergestellt. Die Bundesstraße musste während der gesamten Rettungs-und Bergungsarbeiten bis ca 18 Uhr voll gesperrt werden. Durch den Unfall ereignete sich noch ein weiterer Auffahrunfall. Ein Seat Ibiza musste durch den Zusammenstoß direkt vor sich scharf abbremsen, der hinter ihm fahrende Mazda MX30 fuhr im dann auf. Hierbei blieb es aber bei einem leichten Blechschaden, es wurde niemand weiteres verletzt. Über die Höhe des Sachschadens liegen der Feuerwehr keine Angaben vor. Insgesamt waren 44 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei vor Ort.

