POL-PDMT: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Montabaur (ots) - In der Nacht vom 31.03. auf den 01.04.2022 wurde in der Ortslage Bannberscheid durch bislang unbekannte Täter eine Geldbörse aus einem in der Hofeinfahrt des Geschädigten abgestellten PKW entwendet. Nach derzeitigem Stand wird davon ausgegangen, dass der PKW unverschlossen war. Der oder die Täter entfernten sich danach in unbekannte Richtung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder im ...

mehr