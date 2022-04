Polizei Hamburg

POL-HH: 220421-3. Haspa Marathon Hamburg 2022 - Verkehrsmeldung für das kommende Wochenende

Zeit: 22.04.2022, ab 10:00 Uhr - 25.04.2022, 06:00 Uhr; Ort: Hamburger Stadtgebiet

Am kommenden Wochenende findet der HASPA-Marathon-Hamburg statt. Bei der Hauptveranstaltung am Sonntag rechnet der Veranstalter neben den über 20.000 Aktiven mit zahlreichen Unterstützern entlang der Strecke.

Aber auch beim sogenannte "Zehntel", einem Schülerlauf am Samstag, werden bereits 9.000 Teilnehmer erwartet.

Der Start- und Zielbereich befindet sich jeweils in der Holstenglacis und Karolinenstraße.

Zur Gewährleistung der Sportveranstaltung sind am gesamten Wochenende umfangreiche Straßensperrungen notwendig, die zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen führen.

Besuchern der betroffenen Bereiche wird dringend empfohlen, mit öffentlichen, schienengebundenen Verkehrsmitteln anzureisen. Allen übrigen Verkehrsteilnehmern wird empfohlen, den betroffenen Bereich weiträumig zu umfahren.

Über die Rundfunksender informiert die Polizei während der Veranstaltung über die aktuelle Verkehrslage.

Darüber hinaus ist sowohl am Samstag als auch am Sonntag das Verkehrsinformationstelefon in der Zeit von 07:30 Uhr bis 16:00 Uhr unter der bekannten Telefonnummer 040/ 428 - 65 65 65 eingerichtet.

Weitere Informationen des Veranstalters zur Streckenführung, den Sperrzeiten und Kontaktadressen werden unter https://haspa-marathon-hamburg.de/ und https://www.hamburg.de/verkehr/ angeboten.

