Polizei Hamburg

POL-HH: 220418-5. Einladung für Medienvertreter - Aktionstage zur Aufklärung über die miesen Maschen der Telefonbetrüger

Hamburg (ots)

Zeit: 20.04.2022, 12:00 Uhr

Ort: Eventfläche der Europa-Passage Ballindamm 40, 20095 Hamburg

Trickbetrüger schaffen es am Telefon immer wieder, Hamburgerinnen und Hamburger um ihr Erspartes zu bringen. Mit einer gemeinsamen Kampagne starten die Polizei Hamburg und der Polizeiverein Hamburg e.V. nun erneut Aktionstage.

Die Maschen der Trickbetrüger, ältere Menschen um ihr Erspartes zu bringen, sind vielfältig und oft auch sehr perfide. Vielen sind die Maschen bekannt, doch noch immer fallen Menschen darauf herein. Kommen die Täter zum Erfolg und machen Beute, reichen die Schäden nicht selten bis in die Zehn- oder gar Hunderttausende. In Hamburg haben die Täter im vergangenen Jahr allein mit den drei gängigen Maschen über zweieinhalb Millionen Euro erbeutet.

Eine breite Aufklärung der Bevölkerung gehört seit Jahren zur ständigen Präventionsarbeit der Polizei Hamburg. Immer wieder mittwochs sind im Rahmen einer neuen Präventionsaktion nun mehrere konzertierte Aktionstage in allen Hamburger Bezirken geplant. Gemeinsam mit strategischen Partnern sollen die Hamburgerinnen und Hamburger auf den unterschiedlichsten Kanälen informiert und sensibilisiert werden.

Zum Auftakt am kommenden Mittwoch sprechen LKA-Chef Mirko Streiber und Kristina Erichsen-Kruse, Landesvorsitzende des WEISSEN RINGS, zur Dimension und den Folgen des Telefonbetrugs. Katharina Daube von der Bäcker-Innung Hamburg berichtet, welch besondere Rolle insgesamt 60.000 Brötchentüten zukommt. Es besteht die Möglichkeit für O-Töne.

Pressevertreter sind zu der Auftaktveranstaltung herzlich eingeladen. Es wird um Anmeldung bis zum 19.04.2020, 18:00 Uhr unter polizeipressestelle@polizei.hamburg.de gebeten.

Entsprechend den gültigen Corona-Regeln besteht im Innenraum der Europa-Passage die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske.

Weitere Infos zum Thema gibt's auch auf der Homepage der Polizei Hamburg unter: https://www.polizei.hamburg/senioren-np/

Lg.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell