Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Am 26.1.2022, gegen 15.15 Uhr, befuhr ein Fahrzeugführer mit seinem roten Ford die Bubenhauser Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Ein schwarzer Pick-up fuhr diesem entgegen, kam hierbei auf die Fahrbahn des roten Ford und es kam zum Zusammenstoß im Bereich der Fahrerseite. Der Pick-up entfernte sich von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu regulieren. Beim Geschädigten entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Zweibrücken. |pizw

