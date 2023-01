Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.01.2023 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Update/ Ermittlungserfolg: Polizeieinsatz nach verdächtigem Anruf

Die Polizei Heilbronn kann nach dem Polizeieinsatz am 29. Dezember 2022 einen Ermittlungserfolg vermelden. Es konnte durch die Kriminalpolizei ermittelt werden, dass ein 17-Jähriger in dem Hotel in der Kastellstraße in Heilbronn-Böckingen angerufen hatte und eine Straftat ankündigte. Er muss nun mit einer entsprechenden Anzeige rechnen. Aktuell werden außerdem die Kosten des Einsatzes ermittelt und geprüft, ob diese dem Jugendlichen in Rechnung gestellt werden können.

Ursprüngliche Pressemitteilung vom 29.12.2022: Heilbronn-Böckingen: Polizeieinsatz nach verdächtigem Anruf

Nach einem verdächtigen Anruf kam es am Donnerstagvormittag zu einem Polizeieinsatz in einem Hotel in der Kastellstraße in Heilbronn-Böckingen. Eine unbekannte Person hatte in einem Anruf eine Straftat angekündigt. Aus diesem Grund wurde das Gebäude kurzzeitig geräumt und durchsucht. Nachdem geklärt werden konnte, dass für Gäste des Hotels keine Gefahr besteht, wurde der Polizeieinsatz nach rund einer Stunde wieder beendet.

