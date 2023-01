Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.01.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

A81 / Ilsfeld: 64 km/h zu viel auf dem Tacho

Eilig hatte es offenbar ein 35-Jähriger mit seinem Pkw auf der A81 bei Ilsfeld. Der Mann befuhr am Dienstagnachmittag mit seinem Mercedes die Autobahn in Richtung Heilbronn, als er gegen 14 Uhr von Polizeibeamten der Verkehrspolizei in Weinsberg gelasert wurde. Die gemessene Geschwindigkeit betrug 164 Stundenkilometern. Das waren 64 mehr als in diesem Bereich der Autobahn erlaubt sind. Der Mann wurde kurze Zeit später von Polizeibeamten kontrolliert. Ihn erwarten nun eine Geldstrafe, Punkte im Fahreignungsregister und Konsequenzen für seine Fahrerlaubnis.

Ein weiterer Mann, ein 26-Jähriger, war bereits gegen 13.30 Uhr mit 46 Stundenkilometern zu viel auf dem Tacho seines Ford auf diesem Autobahnabschnitt unterwegs. Ebenfalls mit 46 Stundenkilometern zu schnell fuhr ein 37-Jähriger mit seinem Mercedes. Auch diese beiden Männer müssen mit einem Bußgeld, Punkten im Fahreignungsregister und Konsequenzen für ihre jeweilige Fahrerlaubnis rechnen.

Heilbronn-Kirchhausen: Vor der Polizei geflüchtet und Unfall verursacht

Ein 20-Jähriger flüchtete in der Nacht auf Dienstag vor der Polizei und prallte in Heilbronn gegen einen geparkten Pkw. Gegen 3.30 Uhr sollten der Mann und seine Mercedes C-Klasse in der Schloßstraße/Hausener Straße kontrolliert werden. Der Mann missachtete die Anhaltezeichen der Polizeibeamten und fuhr davon. Auf der Wormser Straße, in der maximal 30 Stundenkilometer erlaubt sind, beschleunigte der 20-Jährige sein Fahrzeug so stark, dass die Beamten die Verfolgung aus Sicherheitsgründen abbrachen. Kurz vor der linkseinmündenden Pforzheimer Straße verlor der Fahrer in der dortigen Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte mit diesem gegen einen geparkten Hyundai, der durch die Wucht des Aufpralls circa 13 Metern nach vorne geschleudert und um 180 Grad gedreht wurde. Der 20-Jährige driftete nach dem Zusammenstoß mit seinem Wagen circa 50 Meter weiter, durchbrach das Geländer eines Grundstücks und schleuderte anschließend gegen einen unter dem dortigen Carport geparkten Peugeot. Durch den Aufprall wurde der Peugeot gegen die Carportmauer und einen Gartenzaun geschleudert. Im Verlauf der Unfallaufnahme kam der Verdacht auf, dass der Mercedes-Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Zudem wurde dem 20-Jährigen an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen. Bei dem Unfall erlitt der Mercedes-Fahrer leichte Verletzungen und musste im Krankenhaus behandelt werden. Der gesamte Sachschaden beläuft sich auf mindestens 25.000 Euro.

Heilbronn: Mountainbike aus Garage gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten zwischen dem 23. Dezember 2022 und dem 2. Januar 2023 ein hochwertiges Mountainbike aus einer Garage in Heilbronn. Die Täter verschafften sich Zutritt zu dem Gebäude in der Straße "Am Wollhaus" und begaben sich in den Garagenbereich. Dort machten sich die Diebe über das verschlossene Fahrrad her und nahmen es mit. Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Innenstadt, Telefon 07131 6437610, zu melden.

Bad Rappenau: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Einbrecher verschafften sich zwischen Montagabend, gegen 18 Uhr, und Dienstagmorgen, gegen 9 Uhr, unbemerkt Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Bad Rappenau. Die Täter begeben sich zu dem Wohnhaus in der Straße "Zimmersteige", betraten das Treppenhaus und öffneten gewaltsam die Eingangstür zu einer Wohnung. Im Inneren durchwühlten sie das Inventar und entwendeten Bargeld. Die Kriminalpolizei Heilbronn hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden.

Lauffen am Neckar: Betrunkener Autofahrer unterwegs

Mit mehr als 1,2 Promille war ein 35-Jähriger am frühen Mittwochmorgen mit seinem BMW in Lauffen am Neckar unterwegs. Der Mann und sein Wagen wurden durch Polizeibeamte kontrolliert, da er mit einem platten Reifen durch die Stadt fuhr. Bei der Kontrolle an der Tankstelle in der Stuttgarter Straße stellten die Polizeibeamten fest, dass der 35-Jährige betrunken war. Ein Alkoholtest bestätigte dies. Daraufhin musste der BMW-Fahrer in Begleitung der Polizei zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Zudem wurde der Führerschein des Mannes sichergestellt.

Bad Friedrichshall: Fahrzeug übersehen

Eine verletzte Person und circa 16.000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am Dienstagnachmittag in Bad Friedrichshall. Gegen 16 Uhr prallten zwei Pkw an der Einmündung Heilbronner Straße/K2000/B27 zusammen. Eine 73-Jährige befuhr mit ihrem Mini die Heilbronner Straße in Richtung der K2000. Beim Linksabbiegen auf die Kreisstraße übersah sie vermutlich den bevorrechtigten 39-Jährigen in seinem VW. Die beiden Wagen prallten zusammen. Durch den Unfall wurde die Mini-Fahrerin leicht verletzt und zur Untersuchung ins Krankenhaus gefahren. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Ellhofen: Eine verletzte Person und 26.000 Euro Sachschaden

Eine 25-Jährige verursachte am Dienstagnachmittag einen Verkehrsunfall, weil sie vermutlich ein anderes Auto übersah. Gegen 16.45 Uhr war die Frau mit ihrer Mercedes A-Klasse auf der B39a unterwegs. Als sie nach links in die Querspange einbiegen wollte, übersah sie vermutlich die bevorrechtigte 63-jährige BMW-Fahrerin, die aus Richtung der Autobahnanschlussstelle kam. Die beiden Autos prallten im Einmündungsbereich zusammen. Durch den Zusammenstoß erlitt die 63-Jährige leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstanden so gravierende Beschädigungen, so dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 26.000 Euro.

