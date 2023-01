POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.01.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

A81 / Ahorn: Nach Kollision geflüchtet - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker flüchtete am Dienstagmorgen, nachdem er mit einem Mercedes auf der A 81 bei Ahorn zusammengestoßen war. Der 33-jährige Fahrer des Daimlers war gegen 5.40 Uhr zwischen den Anschlussstellen Osterburken und Boxberg auf der linken Fahrspur unterwegs. Als er einen auf der rechten Spur fahrenden Audi passierte, lenkte dieser plötzlich nach links und streifte den Mercedes. Hierdurch zog der 33-Jährige nach links und fuhr gegen die Mittelleitplanke. Beide Fahrer hielten zunächst nicht an, sondern fuhren bis zur nächsten Anschlussstelle und blinkten, um abzufahren. Als der 33-Jährige von der A 81 abfuhr, bemerkte er, wie der Fahrer des dunklen Audis vermutlich mit polnischen Kennzeichen in Richtung Würzburg davonfuhr. Sollte der Fahrer nicht ausfindig gemacht werden, bleibt der Mercedes-Lenker auf einem Schaden von rund 15.000 Euro sitzen. Zeugenhinweise gehen unter der Telefonnummer 09341 60040 an die Verkehrspolizei Tauberbischofsheim.

Weikersheim: Pkw landet auf Dach - Frau leicht verletzt

Bei einem Unfall am Montagnachmittag bei Weikersheim wurde die 35-jährige Fahrerin eines Ford Fiestas leicht verletzt. Der 75 Jahre alte Fahrer eines Skodas war gegen 17 Uhr auf der Landesstraße 1001 von Weikersheim ihn Richtung Laudenbach unterwegs. Die 35-Jährige fuhr in die entgegengesetzte Richtung. An der Einmündung zur Landesstraße 1003 in Richtung Queckbronn wartete ein Traktorfahrer mit Anhänger auf der Linksabbiegespur. Der 75-Jährige passierte mit seinem Pkw das Traktorgespann, obwohl er wartepflichtig war, und wollte auf die Landesstraße 1003 einbiegen. Hierbei fuhr er links an der Verkehrsinsel vorbei, übersah wohl die Ford-Fahrerin und beide kollidierten. Der Skoda landete dabei auf dem Dach. Der Fahrer konnte den Pkw selbständig verlassen und blieb unverletzt. Die Frau kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

Bad Mergentheim: 2.000 Euro Sachschaden nach Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Dienstagmittag einen in Bad Mergentheim geparkten Mercedes S-Klasse. Das Fahrzeug stand zwischen 13.15 Uhr und 14 Uhr am Hans-Heinrich-Ehrler-Platz. Der Unbekannte beschädigte die Heckstoßstange auf der linken Seite und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Um die Regulierung des Schadens am Mercedes von rund 2.000 Euro kümmerte er sich nicht. Zeugenhinweise gehen unter der Telefonnummer 07931 54990 an das Polizeirevier Bad Mergentheim.

