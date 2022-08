Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 5. August 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Einbruch in Einfamilienhaus

Donnerstag, 04.08.2022, zwischen 04:00 Uhr und 15:00 Uhr

Unbekannte Täter gelangten am Donnerstag, zwischen 04:00 Uhr und 15:00 Uhr, nach Aufhebeln der Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Geibelstraße in Wolfenbüttel. Der oder die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten nach ersten Erkenntnissen vorgefundenen Schmuck. Zum entstandenen Schaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

