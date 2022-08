Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 04.08.2022.

Salzgitter (ots)

Täter hatten versucht, in ein Einzelhandelsgeschäft einzudringen.

Salzgitter, Bad, Kattowitzer Platz, 04.08.2022, 02:45 Uhr.

Die Täter hatten versucht, mittels Hebeln an der Eingangstür in die Räume zu gelangen. Die Tatverdächtigen wurden offensichtlich bei ihrem Vorhaben gestört und flüchteten unerkannt. Es entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Salzgitter-Bad unter der Rufnummer 05341/825-0 entgegen.

Angeblicher Polizeibeamter meldete sich bei zum Teil älteren Personen.

Salzgitter-Bad, 03.08.2022, 12:30-14:00 Uhr.

Wiederholt kam es in Salzgitter-Bad zu Anrufen angeblicher Polizeibeamter. Bei den Gesprächen, die sehr schnell als Betrug erkannt wurden, versuchten die Täter durch sogenannte Schockinformationen ihre Opfer zu beeinflussen. Ziel ist immer, das die Opfer ihr Bargeld an die Täter aushändigen. Wir möchten Sie sensibilisieren. Fallen sie weiterhin nicht auf diese Betrugsmasche herein.

Polizei ermittelt in zwei Fällen wegen Trickdiebstahl.

Salzgitter-Bad, 26.07.2022 und 28.07.2022.

Unter dem Vorwand, alte Sachen kaufen zu wollen, hatte sich jeweils ein Täter einen Zugang in die Häuser verschafft. Nachdem bei den Geschädigten geklingelt bzw. mit den Geschädigten ein persönlicher und direkter Kontakt aufgenommen wurde, gelangten die Täter in die Häuser. Hier erbeuteten die Täter in einem unbemerkten Moment Schmuck und verursachten einen Schaden in noch unbekannter Höhe. Mindestens ein Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 55-60 Jahre alt, ca. 180 cm groß, kräftige Statur, dunkle kurze bzw. dunkelblonde Haare, keine Brille oder Bart, hochdeutsch ohne Akzent sprechend, bekleidet mit dunkler 3/4 langer Hose und einem dunklen T-Shirt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer 05341/825-0 entgegen.

Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Salzgitter, Lebenstedt, Neuer Mühlenweg, 02.08.2022, 13:55 Uhr.

Derzeit unbekannte Täter hatten die Außenfassade einer Heizzentrale mit Farbschmierereien/Graffiti beschädigt und hierdurch einen Schaden in Höhe von 500 Euro verursacht. Die Beschädigung bezieht sich auf Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und wird vom hiesigen Staatsschutz bearbeitet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/1897-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell