Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 03.08.2022.

Peine (ots)

Täter drangen in einen Baucontainer ein.

Vechelde, Sanddornweg, 01.08.2022, 11:30 Uhr-02.08.2022, 06:00 Uhr.

Die unbekannten Täter hebelten das Vorhängeschloss eines Baucontainers auf und entwendeten daraus elektrische Werkzeuge. Hierbei entstand ein Schaden von mindestens 10.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05302/930490 bei den Beamten der Polizei Vechelde zu melden.

Täter drangen in ein Wohnhaus ein.

Edemissen, Alvesse, Bohlkampsweg, 21.07.2022, 14:00 Uhr-02.08.2022, 22:30 Uhr.

Die Täter drangen durch eine Zugangstür in das Wohnhaus ein und erbeuteten im Tatverlauf insbesondere Bargeld und Schmuck. Hierbei ist ein Schaden in Höhe von mindestens 17.000 Euro entstanden. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei in Edemissen unter der Telefonnummer 05176/976480 zu richten.

Eine verletzte Person nach Verkehrsunfall.

Ilsede, Gadenstedt, Am Geierberg/Auf dem Turm, 02.08.2022, 20:40 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass ein 20-jähriger Fahrer eines Pkw auf der Straße Am Geierberg in Richtung Am Junkernberg fuhr. Zeitgleich kam ihm ein 42-jähriger Fahrer eines Pkw entgegen. Im Bereich einer engen Kurve und in Höhe der Einmündung Am Geierberg/Auf dem Turm kam es zu einer Kollision beider Fahrzeuge. Der 42-jährige Mann musste mit Verletzungen in ein Krankenhaus gefahren werden. Die Schadenshöhe beträgt ca. 8.000 Euro.

