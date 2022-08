Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 03.08.2022.

Salzgitter (ots)

Minderjährige wurde am Bahnhof verletzt.

Salzgitter, Ringelheim, Bahnhofsplatz, 02.08.2022, 13:20-13:40 Uhr.

Ein minderjähriges Mädchen hielt sich zur Tatzeit am Bahnhof auf und wurde aus einer Gruppe von jungen Männern heraus mit einem sogenannten "Catcalling" belästigt. Mit einem sexuell anzüglichen Verhalten machte die Gruppe auf sich aufmerksam. Im weiteren Verlauf wurde das Mädchen von dem unbekannten Täter, der möglicherweise der Gruppe angehörte, mehrere Stufen heruntergeschubst. Hierbei verletzte sich das Mädchen leicht. Zu den Tatverdächtigen existiert nur eine vage Täterbeschreibung. Daher bittet die Polizei in Salzgitter-Bad um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 05341/825-0.

Täter scheiterten bei einem Einbruch.

Baddeckenstedt, Oelber a.w.W., Schloßstraße, 29.07.2022, 15:00 Uhr-01.08.2022, 13:00 Uhr.

Die unbekannten Täter hatten versucht, durch Aufhebeln eines Fensters in eine Kinderbetreuungseinrichtung zu gelangen. Sie scheiterten jedoch bei dem Versuch und gelangten nicht in die Räume. Es entstand ein Schaden von mindestens 1.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Baddeckenstedt unter der Telefonnummer 05345/928690 entgegen.

