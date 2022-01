Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch in Büroraum des Freizeit- und Segelzentrum Ratzeburg

Ratzeburg (ots)

28. Januar 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg -27.01.2022 - Ratzeburg

Gestern (27.01.2022) in der Zeit von 15.50 Uhr bis 16.00 Uhr kam es zu einem Einbruch in einen Büroraum des Freizeit- und Segelzentrum Ratzeburg, in der Straße Domhof.

Nach derzeitigen Ermittlungsstand gelangten die Unbekannten Täter ungehindert in das Gebäude. Dort finden gerade diverse Renovierungs- und Umbauarbeiten statt. Der oder die Täter entnahmen einen auf dem Flur befindlichen Feuerlöscher und öffneten damit gewaltsam die Bürotür. Aus dem Büroraum entwendeten sie anschließend einen dreistelligen unteren Bargeldbetrag.

Die Kriminalpolizei in Ratzeburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zur Tat machen? Wem sind im Bereich des Zentrums, in der Straße Domhof, zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04541/809-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell