FW-MK: Rauchentwicklung aus einer Wohnung

Iserlohn (ots)

Am Freitag, den 24.09.21, kurz nach 15:00 Uhr führte eine Rauchentwicklung an der Aloys Rüberg Straße zu einem Einsatz der Berufsfeuerwehr und den Löschgruppen Stadtmitte und Bremke/ Iserlohnerheide. In einer Erdgeschosswohnung war zubereitetes Essen unbemerkt angebrannt und hatte den Rauchmelder ausgelöst. Mit Hilfe aufmerksamer Nachbarn konnte der Bewohner die mäßig verrauchte Wohnung noch vor Eintreffen der Feuerwehr unverletzt verlassen.

