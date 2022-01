Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe-Grötzingen - Zeugenaufruf: Schwerverletzter Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots)

Schwere Verletzungen erlitt am frühen Freitagmorgen ein 26-jähriger Radfahrer in Grötzingen, nachdem er an der Einmündung Niddastraße/Grezzostraße von einem Pkw geschnitten wurde.

Der 26-Jährige radelte gegen 04:40 Uhr auf der Niddastraße in Richtung Norden. Ein bislang unbekannter Pkw schnitt den jungen Mann auf Höhe der Einmündung zur Grezzostraße. Aufgrund des gefährlichen Manövers stürzte der Radler und wurde schwer verletzt. Er musste stationär im Krankenhaus versorgt werden.

Hinweise werden von der Verkehrspolizei Karlsruhe unter 0721 944840 entgegengenommen.

Lukas Vallon, Pressestelle

