POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Peine vom 04.08.22

Salzgitter (ots) - Täter hatten versucht, in ein Einzelhandelsgeschäft einzudringen. Salzgitter, Bad, Kattowitzer Platz, 04.08.2022, 02:45 Uhr. Die Täter hatten versucht, mittels Hebeln an der Eingangstür in die Räume zu gelangen. Die Tatverdächtigen wurden offensichtlich bei ihrem Vorhaben gestört und flüchteten unerkannt. Es entstand ein Schaden in Höhe von ...

