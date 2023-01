Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Dachbodenfund sorgt für einen Schreck

Linz (ots)

46 jährige Frau rief am gestrigen Nachmittag bei der Polizei in Linz an und teilte mit, dass Sie derzeit dabei ist den Dachboden des Hauses ihrer verstorbenen Eltern auszuräumen.

Hierbei fand Sie einen Karton, in welchem sich eine größere Menge an Munition befand. Polizeibeamte der Inspektion in Linz fuhren zu dem Haus und verbrachten die Munition zu Dienststelle. Hier wird diese dem Kampfmittelräumdienst übergeben.

