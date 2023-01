Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Anrufe/Nachrichten mit betrügerischem Hintergrund blieben erfolglos

Linz, Vettelschoß und Erpel (ots)

Am gestrigen Tage, Do. 19.01.23, wurden bei der Polizei in Linz auffällig viele Strafanzeigen im Zusammenhang mit Betrugsversuchen erstattet. In den insgesamt 5 Fällen, waren allesamt Frauen betroffen. Alle reagierten richtig, sodass es zu keinem Schadenseintritt kam.

Die jeweilige Hintergrundstorys wechselten.

So wurden einer 66 jährigen und einer 80 jährigen frau, jeweils aus Linz suggeriert, es sei zu der Festnahme einer Einbrecherbande gekommen und es gelte das Vermögen zu schützen, indem man es in die Obhut der Polizei übergibt. Beide Frauen beendeten schnell das Gespräch.

Eine 61 jährige Frau aus Erpel und eine 70 jährige Frau aus Linz wurden mit dem Text "Hallo Mama, ich habe eine neue Handynummer....." angeschrieben. Beide prüften die Angaben bei ihren Kindern und konnten so schnell den Betrugsversuch entlarven.

Besonders perfide und verwerflich wurde eine 91 jährige Frau aus Vettelschoß kontaktiert. Sie wurde von ihrer angeblichen Tochter angerufen, die ihr schluchzend erklärte einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Es gelte nun mit der Zahlung von 40.000 Euro eine Verhaftung abzuwenden. Auch Sie reagierte richtig und nahm Kontakt mit der Polizei in Linz auf.

