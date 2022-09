POL-OF: Wer flüchtete nach dem Unfall mit Fußgänger?; Räuber stehlen Geld und Zigaretten aus Einkaufsmarkt; Unfall mit drei Verletzten und einem Sachschaden von 35.000 Euro und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Wer flüchtete nach dem Unfall mit Fußgänger? - Mühlheim am Main

(nr) Die Polizei sucht nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwochabend gegen 22 Uhr in der Siemensstraße ereignete, Zeugen. Ein 16-Jähriger überquerte in Höhe der Hausnummer 22 zu Fuß die Fahrbahn, wobei es zum Zusammenstoß mit einem heranfahrenden Auto kam. Der Fußgänger fiel zunächst auf die Motorhaube und stürzte anschließend auf die Fahrbahn. Der Unfallbeteiligte flüchtete, ohne sich nach dem Befinden des Fußgängers zu erkundigen. Nach derzeitigem Stand wurde der Fußgänger nicht verletzt. Zu dem Flüchtigen wurde lediglich bekannt, dass er mit einem weißen VW Tiguan unterwegs gewesen sein soll. Zeugen des Unfalls melden sich bitte bei der Polizei in Mühlheim unter der Rufnummer 06103 6000-0.

2. Unfallflucht - Wer kann Hinweise geben? - Heusenstamm / Rembrücken

(cl) Bereits am Montagabend wurde in der Hauptstraße ein geparkter Mercedes beschädigt. Gegen 23.45 Uhr hörten Anwohner einen lauten Knall und informierten die Polizei. Offenbar touchierte ein unbekannter Fahrer beim Rangieren das Fahrzeug und fuhr davon. Die Beamten konnten an der Unfallstelle fremde Fahrzeugteile feststellen. Nach ersten Ermittlungen stammen diese von einem Skoda. Der Schaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Unfallfluchtgruppe unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

3. Radfahrer nach Zusammenstoß gesucht - Obertshausen/Hausen

(fg) Bereits am Freitagmorgen war es in der Gumbertseestraße zu einem Zusammenstoß zweier Radler gekommen, bei dem sich ein 15-Jähriger leichte Verletzungen zugezogen hat. Der Jugendliche befuhr gegen 7.25 Uhr die Gumbertseestraße in Richtung Hermann-Hesse-Schule. Plötzlich sei ein 40 bis 50 Jahre alter Mann in Höhe der Gumbertseestraße / Golfstraße auf seinem Rad aus dem dortigen Park in die Fahrspur des 15-Jährigen gefahren. Es kam zum Zusammenstoß in dessen Folge der 15-Jährige stürze. Am Mountainbike entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Nach dem Unfall fuhr der Mann, der eine Brille trug und mit einer hellgrünen Regenjacke bekleidet war, davon; ein Austausch der Personalien ist nicht erfolgt. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe bitten Zeugen, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

4. Unfallflucht: Polizei sucht Unfallverursacher und älteres Paar als mögliche Zeugen - Neu-Isenburg

(jm) Nach einer Unfallflucht an der Kreuzung Frankfurter Straße/ Du-Pont-Straße am Freitagmorgen (09.09.2022) wird nach einem Mountainbike-Fahrer gesucht, der sich unerlaubt vom Unfallort entfernte. Zudem suchen die Ermittler der Unfallfluchtgruppe ein älteres Paar, welches an der Ampelanlage stand, als mögliche Unfallzeugen. Gegen 11.25 Uhr befuhr ein etwa 25 bis 35 Jahre alter Mann mit seinem schwarzen Bike die Frankfurter Straße in Richtung Friedhofstraße. In Höhe der Du-Pont-Straße wollte er offenbar die Straße geradeaus auf dem Radweg überqueren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 1er-BMW, der nach links in die Frankfurter Straße abbiegen wollte. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Radfahrer wohl das Rotlicht missachtet haben. Nach dem Unfall kam es zu einem kurzen Wortgefecht zwischen dem Unbekannten und dem 50-jährigen BMW-Lenker. In dessen Verlauf machte der etwa 1,78 Meter große und schlanke Biker augenscheinlich ein Bild vom BMW. Anschließend fuhr er mit seinem Rad in Richtung Einkaufszentrum davon. An dem BMW entstand ein Schaden von über 2.000 Euro. Der Biker hatte einen Stoppelbart, schwarze Haare (kurz bis mittellang) und trug eine grauweiße Hose, ein schwarzes Shirt sowie dunkle Schuhe. An dem Rad waren keine Schutzbleche. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe bitten nun den noch unbekannten Radfahrer, das ältere Paar sowie weitere Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

1. Klautaschendieb in Haft - Hanau

(nr) Ein aufmerksamer Hausdetektiv stellte am Mittwochnachmittag einen jungen Mann, nachdem dieser zuvor in einem Einkaufsmarkt "Am Steinheimer Tor" Alkoholika im Wert von über 1000 Euro entwendet hatte. Polizeibeamte nahmen den Mann vorläufig fest. Der Dieb trug eine präparierte Tasche mit sich, in der er seine Beute verstaut hatte. Da der junge Mann, dessen Identität noch nicht zweifelsfrei feststeht, keinen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland besitzt, erging Haftbefehl. Er wurde nach der richterlichen Vorführung in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

2. Zeugensuche: Mann an Fußgängerüberweg erfasst - Hanau/Steinheim

(fg) Die Polizei in Hanau sucht Zeugen, nachdem ein 64 Jahre alter Mann am Mittwochnachmittag beim Überqueren eines Fußgängerüberweges in der Ludwigstraße in Steinheim erfasst und schwer verletzt worden war. Ersten Erkenntnissen zufolge war eine 19 Jahre alte Hanauerin in einem Ford Tourneo auf der Ludwigstraße in Richtung Mühlheim unterwegs. In Höhe der Hausnummer 141 übersah sie offenbar den 64-jährigen Mann aus Nidderau, der beabsichtigte, den dortigen Zebrastreifen zu überqueren. Am Ford, an dem durch den Zusammenprall die Frontscheibe gerissen war, entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro. Der Fußgänger kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06181 9597-0 zu melden.

3. Räuber stehlen Geld und Zigaretten aus Einkaufsmarkt - Erlensee/Langendiebach

(fg) Kurz vor Ladenschluss betraten drei Männer am Mittwochabend einen Einkaufsmarkt in der Straße "Auf der Beune" und forderten unter Vorhalt von Messern die Mitarbeiterinnen zur Herausgabe der Tageseinnahmen auf. Letztlich brachen die Unbekannten die dortigen Geldkassetten auf und entwendeten das darin befindliche Geld; zudem nahmen sie zwei Stangen Zigaretten mit. Anschließend bestiegen die Räuber einen möglicherweise weißen Kleinwagen, der offensichtlich auf dem Parkplatz wartete und an dessen Steuer eine Frau saß. Einer der Täter war etwa 1,90 Meter groß, korpulent und hatte einen Dreitagebart. Er war mit einer roten Jogginghose und einem grauen Kapuzenpullover bekleidet. Auffällig klein wird einer seiner Komplizen, der auf etwa 1,65 Meter geschätzt wird, beschrieben. Dieser hatte schwarze Haare und war ebenso wie der dritte Räuber mit einem Kapuzenpullover bekleidet. Zeugen, die das Trio sowie den davonfahrenden Kleinwagen kurz vor 21 Uhr gesehen haben, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123.

4. Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Rodenbach

(nr) Am Mittwochmorgen kam es gegen 9 Uhr an einer Baustelle auf der Hanauer Landstraße zu einer Kollision zwischen einem Autofahrer und einer 70 Jahre alten Fußgängerin. Der Opel-Fahrer war ersten Erkenntnissen zufolge auf der Odenwaldstraße unterwegs und beabsichtigte auf die Hanauer Landstraße einzubiegen. Er übersah hierbei offenbar das Rotlicht der aufgestellten Baustellenampel und fuhr die Frau, die gerade die Straße überquerte, an. Die Rodenbacherin wurde hierbei schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei in Hanau unter der Rufnummer 06181 9010-0.

5. Unfall mit drei Verletzten und einem Sachschaden von 35.000 Euro - Landesstraße 3195/Gemarkung Hammersbach

(jm) Drei Leichtverletzte und ein Gesamtschaden von 35.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls zwischen einem Traktor und einem Ford-Transit, der sich am Mittwochmittag auf der Landesstraße 3195 zwischen Marköbel und Langen-Bergheim ereignete. Gegen 12.05 Uhr befuhr ein 48 Jahre alter Mann mit seinem Claas Traktor die L 3195 von Marköbel in Richtung Langenbergheim. Ein 39-jähriger Ford-Fahrer befuhr ebenfalls die Landesstraße in entgegengesetzter Richtung. Nach ersten Erkenntnissen touchierten sich die beiden Fahrzeuge in einem dortigen Kurvenbereich. Im weiteren Verlauf stieß der Ford gegen eine Schutzplanke und kam anschließend zum Stehen. Bei dem Unfall wurden der Fahrer und der Mitfahrer des Transits sowie der Traktor-Fahrer verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Ford musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die Landesstraße zeitweise gesperrt. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können. Diese melden sich bitte bei der Polizeistation Hanau II unter der Rufnummer 06181 9010-0.

6. Zeugensuche nach Unfallflucht - Landesstraße 3196/Gemarkung Steinau an der Straße

(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht am Mittwochmittag auf der Landesstraße 3196 zwischen Romsthal und Marborn bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Gegen kurz vor 12 Uhr befuhr eine 26 Jahre alte Frau aus Birstein mit ihrem Peugeot die Landesstraße in Richtung Marborn. In einer Rechtskurve soll ihr ein Fahrzeug entgegengekommen sein, welches sich offenbar teilweise auf ihrer Fahrbahn befand. Um ein Zusammenstoß zu vermeiden, wich die Peugeot-Fahrerin nach ersten Erkenntnissen aus und kam letztlich wohl aufgrund der nassen Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab. Der Peugeot blieb auf einer Wiese stehen und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von etwa 1.500 Euro. Die Birsteinerin blieb bei dem Unfall unverletzt. Nach Angaben einer Zeugin fiel zuvor ein dunkler Kleinwagen mit KG-Kennzeichen bei einem Überholvorgang mit einem Traktor in Richtung Romsthal auf. Ob dieses Fahrzeug mit dem Unfall in Zusammenhang steht ist nun Teil der weiteren Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei Schlüchtern unter der Rufnummer 06661 9610-0 entgegen.

Offenbach, 15.09.2022, Pressestelle, Christopher Leidner

