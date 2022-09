Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Falsche Beamte ergaunern Bargeld; Ehepaar um Bargeld betrogen; Zeugensuche: Raub auf Bekleidungsgeschäft und mehr

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Zeitungsstapel im Aufzug angezündet - Offenbach

(cl) Unbekannte zündeten am Montagabend (gegen 20.35 Uhr) in einem Hochhaus im Odenwaldring ein Zeitungsstapel in einem Fahrstuhl an. Ein Bewohner konnte das Feuer rechtzeitig löschen. Der Zeitungsstapel brannte ab, griff aber nicht auf den Aufzug über. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

2. Grauer SUV geklaut - Offenbach

(cl) Einen grauen Land Rover des Typs Range Rover mit F-Kennzeichen haben Unbekannte zwischen Freitag, 15.30 Uhr und Sonntag, 23.15 Uhr, im Lauterbornweg (20er-Hausnummern) entwendet. Die Kriminalpolizei Offenbach bittet um Hinweise zum Diebstahl und dem Verbleib des hochwertigen SUV unter der Rufnummer 069 8098-1234.

3. Falsche Beamte ergaunern Bargeld - Dreieich/Sprendlingen

(cl) Rund 5.000 Euro Beute sollen am Montag in der Dieselstraße zwei Männer, die sich als angebliche "Polizeibeamte" ausgaben, gemacht haben. Gegen 14.30 Uhr hielten die beiden Täter mit ihrem silbernen VW Golf den 33-jährigen Geschädigten an und führten mit den Worten "Polizei" eine Kontrolle durch. Hierbei entwendeten sie die Tasche, Fahrzeugschlüssel und das Bargeld des Mannes. Die falschen Beamten trugen weiße T-Shirts und eine schwarze Weste mit der Aufschrift "Polizei". Der Fahrer war etwa 1,70 Meter groß und kräftig. Sein Beifahrer soll 1,80 Meter groß und schlank gewesen sein. Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

4. Ehepaar um Bargeld betrogen - Dietzenbach

(nr) Betrüger erbeuteten am Freitagabend nach einem sogenannten Schockanruf eine größere Bargeldsumme. Gegen 18.45 Uhr hatten sie einen Senior per Telefonat dazu veranlasst, Bargeld auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes am Masayaplatz an einen etwa 30 bis 40 Jahre alten Abholer mit dunklem Bart zu übergeben. Er soll eine Jeans, eine dunkle Brille sowie eine Schildkappe getragen haben. Er hatte einen schwarzen Plastikbeutel dabei. Der Anrufer hatte sich zuvor als vermeintlicher Staatsanwalt ausgegeben und erklärt, dass der Sohn des Geschädigten einen tödlichen Verkehrsunfall begangen haben soll. Nur durch die Zahlung einer Bargeldsumme könne er aus der Haft entlassen werden. Die Kripo Offenbach hat hierzu bereits die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Fälle von Trickbetrug am Telefon kommen immer wieder vor. Die Täter sind geschult und gehen äußerst geschickt vor. Immer wieder entstehen dabei massive, zum Teil existenzbedrohende, aber auch psychische Schäden.

Die Polizei rät vor diesem Hintergrund:

Halten sie zunächst Rücksprache mit Personen, die in den Telefonaten genannt werden. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Auch bei kleinsten Verdachtsmomenten: Wählen Sie den Polizei-Notruf 110 oder wenden sie sich an Ihre örtliche Polizeidienststelle.

5. Kabeldiebe waren auf Baustellengelände - Egelsbach

(cl) Kabeldiebe trieben sich am Wochenende auf einem Baustellengelände bei den Buchenhöfen herum. Die Täter drangen zwischen Samstag, 15 Uhr und Montag, 6.15 Uhr, auf das Areal ein und stahlen Kabel sowie Kabelrollen im Wert von rund 30.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Langen unter der Rufnummer 06103 9030-0 entgegen.

Bereich Main-Kinzig-Kreis

1. Zeugensuche: Raub auf Bekleidungsgeschäft - Hanau/Klein-Auheim

(fg) Am Dienstagmorgen kam es kurz vor 10 Uhr zu einem bewaffneten Raubüberfall auf ein Bekleidungsgeschäft in der Geleitstraße (60er-Hausnummern) in Klein-Auheim. Ersten Erkenntnissen zufolge betrat der Täter das Bekleidungsgeschäft und forderte im Kassenbereich unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Geld. Nachdem er das Bargeld erhalten hatte, flüchtete der Unbekannte mit einem Fahrrad in Richtung Steinheim. Der 30 bis 40 Jahre alte Mann, der einen Vollbart hatte, soll laut eines Zeugenhinweises auffällig klein gewesen sein; die Körpergröße wird auf rund 1,60 Meter geschätzt. Des Weiteren hatte der Mann eine kräftige Statur, trug eine dunkle Fleece Jacke sowie eine schwarze Basecap. Er hatte eine Umhängetasche dabei. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei zu melden.

2. Ladendiebin mit präparierter Tasche festgenommen - Hanau

(fg) Mit einer eigens für Diebstahl präparierten Tasche wurde eine 35 Jahre alte Frau am Montagnachmittag vor einem Einkaufsgeschäft in der in der Straße "Am Markt" von einem dortigen Ladendetektiv gestellt. Zuvor beobachtete der Ladendetektiv einen unbekannten Mann bei seinem Treiben im Ladengeschäft, wie er Parfum im Wert von rund 300 Euro in der Tasche verstaute. Kurz nach dem Heraustreten aus dem Ladengeschäft übergab der Unbekannte die Tasche an die 35-Jährige. Als der Ladendetektiv die mutmaßlichen Ladendiebe ansprach, rannte der Mann davon. Die 35-Jährige wurde kurz darauf an eine alarmierte Streifenbesatzung übergeben. Die Beamten nahmen eine Anzeige wegen des Verdachts des Ladendiebstahls auf. Die Tasche, die so beschaffen war, dass die Alarmanlage am Ausgang nicht reagieren soll, wurde von der Polizei sichergestellt.

3. Kraftstoff aus Kfz entwendet - Hanau/Kesselstadt

(nr) Unbekannte Diebe hatten sich am letzten Wochenende an einem geparkten Lkw in der Burgallee zu schaffen gemacht, indem sie vermutlich mittels eines Schlauchs über die Tanköffnung 300 Liter Dieselkraftstoff entwendeten. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

4. Sachbeschädigung am Dach der Günterteichhalle - Hanau/Kesselstadt

(nr) Zwischen Freitagabend und Montagmorgen hatten sich Unbekannte über einen Bauzaun auf das Dach der Güntherteichhalle in der Lortzingstraße begeben und dort mehrere Dachfenster sowie den Blitzableiter beschädigt. Der Schaden wird auf 7.500 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06181/100-123.

5. Zeugensuche: Zwei Papiermülltonnen brannten - Freigericht/Neuses

(fg) Wegen Sachbeschädigung durch Feuer ermittelt derzeit die Polizei in Gelnhausen, nachdem zwei in der Bahnhofstraße am Straßenrand zum Leeren bereitgestellte Papiermülltonnen am frühen Dienstagmorgen vollständig herunterbrannten. Eine Zeugin hatte den Sachverhalt gegen 4.15 Uhr bei der Feuerwehr gemeldet. Im weiteren Verlauf der Bahnhofstraße wurden zudem weitere umgestoßene Mülltonnen gemeldet. Die Polizei bittet nun Zeugen, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 auf der Wache der Polizeistation in Gelnhausen zu melden.

Offenbach, 13.09.2022, Pressestelle, Christopher Leidner

