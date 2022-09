Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (366/2022) Vor Duderstädter Arztpraxis geparkter Mercedes an der hinteren Beifahrerseite zerkratzt - Verursacher unbekannt, Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Duderstadt, Bahnhofstraße, Höhe Hausnummer 31 Dienstag, 30. August 2022, zwischen 11.05 und 11.45 Uhr

DUDERSTADT (jk) - Ein in der Bahnhofstraße in Höhe einer Arztpraxis geparkter grauer Mercedes ist am Dienstagvormittag (30.08.22) in der Zeit zwischen 11.05 und 11.45 Uhr von Unbekannten am hinteren rechten Kotflügel beschädigt worden. Es wird angenommen, dass der ca. 30 cm lange Kratzer im Vorbeigehen verursacht wurde. Die Schadenshöhe beträgt etwa 250 Euro. Hinweise zu sachdienlichen Beobachtungen nimmt das Polizeikommissariat Duderstadt unter Telefon 05527/98010 entgegen.

