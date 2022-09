Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (364/2022) "Gemeinsam neue Wege gehen" - 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei Auftaktveranstaltung zur "Kooperation Netzwerk häusliche Gewalt" in den Räumen der Polizeiinspektion Göttingen

Göttingen (ots)

Göttingen, Otto-Hahn-Straße 2

Montag, 29. August 2022

GÖTTINGEN (jk) - Die Bekämpfung des komplexen Themas der häuslichen Gewalt durch die Polizei und ihre Netzwerkpartner soll zukünftig noch weiter optimiert werden. Hierfür trafen sich Vertreter und Vertreterinnen von Stadt und Landkreis Göttingen, Staatsanwaltschaft und Polizei zusammen mit weiteren Organisationen am vergangenen Montag (29.08.22) zu einer eigens anberaumten Auftaktveranstaltung "Kooperation Netzwerk gegen häusliche Gewalt" am Standort der PI Göttingen in Weende.

An der etwa dreistündigen Veranstaltung, die von Kriminalhauptkommissarin Corinna Klaus-Rosenthal in ihrer Funktion als Ansprechpartnerin Prävention häusliche Gewalt moderiert wurde, nahmen rund 60 Personen teil.

Neben aktuellen Fachvorträgen zu ablauforganisatorischen Neuerungen und der Vorstellung des bei der Polizei Göttingen neu eingerichteten Kompetenzteams häusliche Gewalt, stand vor allem der gemeinsame Dialog ganz im Mittelpunkt der Zusammenkunft mit dem Ziel, das bereits seit vielen Jahren bestehende Netzwerk grundlegend zu festigen und Hilfsangebote fortan noch effektiver und effizienter für Opfer sowie Täter umsetzen zu können.

"Die in Fällen von häuslicher Gewalt zusammenarbeitenden Institutionen und Hilfseinrichtungen bilden bereits ein großes und sehr gut zusammenarbeitendes Netzwerk. Dieses weiter zu festigen und sich im direkten Austausch noch besser kennenzulernen, war ein ganz wichtiger Bestandteil des heutigen Experten-Treffens. Im Zentrum unseres Austausches standen die Vorbereitung einer offiziellen regionalen Kooperationsvereinbarung und die geplante Einrichtung einer interdisziplinären Koordinierungsstelle häusliche Gewalt zum Zwecke einer noch wirksameren Verknüpfung zwischen staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen im Sinne der Betroffenen," sagte Rainer Nolte, Leiter der Polizeiinspektion Göttingen.

Der Landrat des Landkreises Göttingen Marcel Riethig und der Bürgermeister der Stadt Göttingen Dr. Ehsan Kangarani beleuchteten in ihren Grußworten die Thematik "Häusliche Gewalt" aus unterschiedlichen Blickwinkeln und unterstrichen damit zusätzlich die Tragweite und besondere Bedeutung der gemeinsamen Veranstaltung im Sinne eines schnelleren, wirksameren und auch vertrauensvollen Opferschutzes.

Polizeipräsidentin von der Osten fand zum Ende der Veranstaltung deutliche Worte: "Häusliche Gewalt ist keine Privatangelegenheit. Sie ist eine schwere Kriminalitätsform, die es mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu bekämpfen gilt. Leider stellen wir immer wieder fest, dass in den Behörden - und da möchte ich auch die Polizei nicht ausnehmen - manchmal noch unterschiedliche Sprachen gesprochen werden. Es ist daher unerlässlich ins direkte Gespräch zu kommen um die persönliche Kommunikation intensiv zu fördern."

